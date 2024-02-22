Враховуючи гаджети Redmi і Poco, на кінець лютого компанія встигла оновити майже півсотні своїх смартфонів.

З моменту релізу HyperOS, нової оболонки для пристроїв Xiaomi, пройшло трохи більш як два місяці. За цей час китайський виробник встиг оновити майже півсотні своїх смартфонів, включаючи моделі Redmi та Poco.

Сайт GSMChina зібрав актуальний список пристроїв Xiaomi, які вже можуть оновитися до HyperOS. У добірці велика кількість знайомих девайсів, серед яких є бюджетні моделі.

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12X (тільки в Китаї);

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G NE (тільки в Китаї);

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi MIX Fold 2;

Xiaomi Civi 3;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60;

Redmi K60 Ultra;

Redmi K50;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11 Pro+ 5G (тільки в Китаї);

Redmi 12;

Redmi 12C;

Redmi 12 5G;

Redmi Note 12;

Redmi Note 12 NFC;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 Pro 4G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 13 5G (тільки в Китаї);

Redmi Note 13 Pro 5G (тільки в Китаї);

Redmi Note 13 Pro+ 5G (тільки в Китаї);

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6 Max;

Poco F5 Pro;

Poco F5;

Poco X5 Pro 5G;

Poco X5 5G;

Poco M5;

Poco F4 GT.

За даними джерела, для деяких пристроїв із переліку оновлення поки що доступне лише в рамках бета-тестування та/або для учасників програми Mi Pilot. Однак більшість актуальних смартфонів та планшетів компанії встигли оновитися до цього моменту.

Власникам інших девайсів Xiaomi, Redmi та Poco доведеться почекати до квітня-травня. Як відомо, всього оновлення HyperOS отримають понад 110 моделей китайського бренду.

Нагадаємо, HyperOS прийшла на зміну MIUI після її дебюту май 13 років тому. Головна зміна в новій ОС у порівнянні зі старою полягає в тому, що смартфон у новій концепції є пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, ТБ, роутерів та навіть електромобіля. У плані дизайну змін не так багато, зате продуктивність у деяких завданнях зросла на 70%.

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