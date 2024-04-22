За задумом, FineWoven мав стати новим стандартом для майбутніх пристроїв компанії, але реалізація виявилася провальною.

Чергова спроба Apple поєднати екологічне з довговічним не увінчалася успіхом: чохли, ремінці та кардхолдери FineWoven, які вийшли одночасно зі смартфонами, iPhone 15, вирушають "на спочинок" і більше не випускатимуться, пише MacRumors.

FineWoven позиціонувалися Apple як більш екологічна і надійна заміна шкіряним чохлам. Але вже з перших днів виходу вони стали отримувати дуже багато критики. Ситуація виявилася настільки поганою, що Amazon довелося додати попередження про те, що цей товар "часто повертають".

Так чохли виглядали через місяці, а часом тижні використання:

Відео дня

Хоч сама Apple офіційно не заявляла про відмову від FineWoven, довірені джерела вказують на зупинку виробництва всіх аксесуарів. Цілком імовірно, що найближчим часом відбудеться своєрідний "ребрендинг" лінійки, з появою на ринку більш довговічних чохлів під тим же брендом.

Джерело каже, що в майбутньому Apple може перейти на інший матеріал, але це точно не буде шкіра. Після переходу на FineWoven виробник заявив, що більше не випускатиме шкіряних аксесуарів. При цьому цікаво, як Apple планує розпорядитися запасами чохлів FineWoven, що залишилися які, найімовірніше, налічуються мільйонами штук.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів, імовірно, вже на початку травня. З чуток, обидва релізи будуть суттєвими: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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