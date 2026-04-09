Китай провів унікальний експеримент на орбіті Землі: що відомо

Китайські вчені повідомили про неймовірне досягнення в галузі космічного зв'язку: їм вдалося передати дані з геостаціонарної орбіти на Землю за допомогою лазера потужністю всього 2 вати. Як йдеться в матеріалі Ecoticias, швидкість передачі склала 1 гігабіт на секунду на відстані 36 705 кілометрів.

Геостаціонарна орбіта є однією з найскладніших для передачі даних через величезну відстань і вплив атмосфери. Зазвичай такі умови вимагають значно потужніших передавачів, однак у даному випадку дослідникам вдалося досягти високої швидкості при мінімальному енергоспоживанні, йдеться в публікації.

Ключову роль у цьому відіграла технологія, що дозволяє компенсувати атмосферні спотворення. При проходженні через атмосферу лазерний промінь втрачає стабільність, що погіршує якість сигналу. Китайські фахівці використовували метод, який дозволяє коригувати ці спотворення в реальному часі, зберігаючи точність і стійкість передачі, зазначається в повідомленні.

У результаті вдалося забезпечити стабільний канал зв'язку, порівняний за швидкістю з оптоволоконними лініями, але без необхідності фізичної інфраструктури. Це відкриває нові можливості для супутникових систем, де критично важливі і швидкість, і енергоефективність, пише видання.

Окремо підкреслюється, що низька потужність лазера – всього 2 Вт – є одним із ключових факторів досягнення. Для порівняння, традиційні системи космічного зв'язку вимагають значно більших енерговитрат для передачі даних на такі відстані, йдеться в матеріалі.

Китайська розробка може мати широке застосування в майбутньому: від високошвидкісної передачі даних із супутників спостереження до зв'язку із космічними апаратами на далеких відстанях. Також такі технології розглядаються як основа для створення більш ефективних систем міжсупутникового зв'язку, пише видання.

У матеріалі зазначається, що подібні досягнення демонструють швидкий розвиток лазерних комунікацій, які поступово стають альтернативою радіочастотним системам. Їхні переваги – висока пропускна здатність, менші втрати сигналу та вища безпека передачі.

Таким чином, експеримент китайських вчених показує, що навіть малопотужні лазери можуть забезпечувати високошвидкісний зв'язок на відстанях у десятки тисяч кілометрів, що може істотно змінити підходи до побудови глобальних і космічних мереж зв'язку.

Досягнення в галузі комунікацій – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Японії з'явиться найшвидший у світі домашній інтернет. Його швидкість становитиме 25 Гбіт/с, тоді як зараз максимальна швидкість, доступна масовому споживачеві, становить 10 Гбіт/с.

Заявленої швидкості вистачить, щоб завантажити гру вагою 100 гігабайт або двогодинний 8K-фільм всього за 30 секунд. Секрет криється в технології FTTH, заснованій на використанні оптоволокна.

До цього Google оголосив про запуск амбітного проєкту Project Suncatcher, мета якого – створення орбітальних дата-центрів для штучного інтелекту. Для реалізації проекту Google має намір вивести на орбіту сузір'я супутників із сонячними панелями та ІШ-чіпами TPU. За словами дослідників, втілити цю ідею в реальність буде складно, проте корпорація працює в заявленому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: