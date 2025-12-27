100 ГБ за 30 секунд: у Японії встановили рекорд зі швидкості домашнього інтернету

Наразі максимальний тариф передбачає швидкість до 10 Гбіт/с – таку швидкість можна підключити в Японії, Китаї, США та ще кількох країнах.

В Японії запустять найшвидший у світі домашній інтернет зі швидкістю 25 Гбіт/сек. Для порівняння, зараз максимальна швидкість, доступна масовому споживачеві, обмежена 10 Гбіт/сек.

Досягнутої швидкості вистачить, щоб завантажити гру вагою 100 гігабайт або двогодинний 8K-фільм усього за 30 секунд. Домогтися такого результату вдалося завдяки використанню технології FTTH – "оптоволокно до дому". Передбачається, що кілька абонентів спільно використовуватимуть одне й те саме оптоволоконне з'єднання.

У квартири Токіо надшвидкісне оптоволокно почнуть проводити в березні 2026 року, однак задоволення не з дешевих – щомісячна абонентська плата становитиме близько 28 тисяч єн або 180 доларів.

У майбутньому японський телекомунікаційний гігант NTT East планує запропонувати клієнтам ще швидші тарифи – аж до 50 Гбіт/секунду. Однак у компанії визнають, що реалізувати такий потенціал зможуть далеко не всі пристрої: більшість споживчих ПК оснащуються мережевими адаптерами на 2,5 Гбіт/с, рідше – на 5 або 10 Гбіт/с.

Паралельно в Японії вдосконалюються технології передачі даних у японських дослідницьких установах і лабораторіях. Нещодавно дослідники досягли швидкості передачі даних 1.02 петабіти (127 500 ГБ). Досягнутої швидкості вистачить, щоб завантажити всю "Вікіпедію" за секунду.

