Згоріли три гаражі: стало відомо, куди влучив путінський 'Орєшник' у Білій Церкві

Цілком можливо, що ціллю атаки був аеродром, втім, "Орєшник" влучив абсолютно в іншій частині міста.

Під час атаки по Україні росіяни вдарили по Білій Церкві своєю мегаракетою "Орєшник", однак наслідки удару виявилися вкрай незначними.

Так, Головне управління ДСНС у Київській області повідомило, що внаслідок удару у гаражному кооперативі виникла пожежа, внаслідок якої горіли три гаражі.

Також у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Білоцерківському районі пошкоджено будівлі неназваного підприємства.

Про постраждалих інформації немає, наслідки атаки оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Як повідомляє OSINT-канал "КіберБорошно", цілком можливо, що ціллю атаки був аеродром. Втім, "Орєшник" влучив по гаражному кооперативу абсолютно в іншій частині міста.

Як зауважив депутат Київської облради Володимир Горковенко, в результаті ракета "Орєшник" за десятки мільйонів доларів знищила 3 гаражі у Білій Церкві, і росіяни просто в шоці від таких результатів.

Росіяни у соцмережах вже поскаржилися на абсолютно безглузду атаку, називаючи це пустим витрачанням грошей заради гарної картинки, і обурюються, що ракета була "без бойової частини".

"Де вибухи після "Орєшника"? Де колосальні руйнування? І чому знову били по інфраструктурі? Чи будуть удари по центру Києва й будівлям влади? Коли буде знищена київська хунта", – скаржаться росіяни в мережі.

Удар "Орєшником" по Білій Церкві

Уночі в мережі публікували відео удару ракетою "Орєшник" по Білій Церкві. Судячи з кадрів, прилетіло 6 блоків по 6 суббоєприпасів.

Зранку Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України, підтвердив удар і заявив, що балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшник") вдарила в районі міста Біла Церква у Київській області. Пуск ракети російські окупати здійснили з полігону Капустін Яр.

у російському Міноборони також заявили, що завдали удару балістичними ракетами "Орєшник" - нібито у відповідь на "терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії". Росіяни заявили, що ударів завдано "по об'єктах військового управління, авіабазах і підприємствах оборонно-промислового комплексу".

