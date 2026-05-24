Масована атака на Україну: в Defence Express пояснили, чи промахнувся 'Орєшнік' на 80 км

Застосування "Орєшніка" поки що більше виглядає як інструмент тиску та демонстрації можливостей, ніж як високоточна бойова зброя.

Російські війська під час нічної атаки 24 травня застосували балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", завдавши удару по місту Біла Церква на Київщині.

Як пише Defence Express з посиланням на джерела, це вже третє застосування "Орєшніка" у так званому "кінетичному" варіанті. Під час масованого обстрілу основний удар РФ був спрямований на Київ, із використанням дронів, крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет.

На тлі цього виникло питання, чи могла ракета відхилитися від цілі аж на 80 км і чи не планував противник удар по столиці. Однак аналітики схиляються до версії, що ціллю була саме Біла Церква, ймовірно, зокрема один із військових об’єктів або аеродром.

За даними OSINT-каналу "КіберБорошно", ракета влучила по території гаражного кооперативу. Це підтверджують і дані Київської обласної військової адміністрації про пошкодження цивільної інфраструктури та будівель підприємств у Білоцерківському районі.

Ефективність і питання до застосування

Попри масштабність заяв про "Орєшнік", ефективність його бойового застосування викликає сумніви. У соцмережах російські користувачі також скаржаться на відсутність бойової частини під час таких запусків, що ставить під питання реальну бойову цінність ударів.

Водночас експерти наголошують, що навіть у "кінетичному" варіанті ракета залишається потенційно небезпечною для цивільного населення через високу швидкість та велику кількість уламків.

Попередні удари і можливі цілі

Раніше РФ уже застосовувала "Орєшнік": у листопаді 2024 року по Дніпру та у січні 2026 року поблизу Львова. Тоді удари розцінювали як демонстраційні або випробувальні – зокрема для перевірки реакції систем ППО.

Також розглядається версія, що такі атаки мають пропагандистський ефект і спрямовані на психологічний тиск, адже ракета зазвичай супроводжується завчасними повідомленнями про можливе застосування.

Аналітики звертають увагу, що інтервали між застосуваннями "Орєшніка" скорочуються. Якщо між першими ударами минуло понад рік, то між другим і третім – лише кілька місяців. Це може свідчити про нарощування виробництва цих ракет у РФ.

За попередніми оцінками, Росія планувала виготовити до шести таких ракет за рік, маючи обмежений запас і втрати на випробуваннях та попередніх пусках.

Атака "Орєшніком" по Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російське Міністерство оборони опублікувало цинічну заяву про масовану нічну атаку на Київ та область, внаслідок якої постраждали десятки людей і зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури, підтвердивши застосування "Орєшніка".

Основним напрямком атаки був Київ та область. Масштабні руйнування зафіксовані на Лук'янівці. Зокрема, там дотла згорів ТРЦ і ринок, також частково зруйновано багатоповерхівку. Повідомлялося про двох загиблих і десятки постраждалих.

Також Росія завдала удару ракетою "Орєшник" по Білій Церкві. У ДСНС повідомляли, що в результаті атаки пошкоджено гаражний кооператив та підприємство.

