Легенда домашнього аудіо Winamp отримала нове життя. Команда розробників випустила нову версію аудіоплеєра через чотири роки після релізу збірки під номером 5.8.
Вона зберегла всі колишні функції й отримала кілька нових, в тому числі сумісність з останньою версією "операційки" від Microsoft - Windows 11.
Також заявлена підтримка Інтернет-радіо, імпорт бібліотеки iTunes, бездротова синхронізація з Winamp для Android, управління з браузера (через спеціальний віджет), новий генератор плейлистів і каталог подкастів.
Крім того, у Winamp 5.9 RC1 поліпшили підтримку Windows 7 і додали підтримку відеокодека VP8.
Застосунок можуть завантажити всі охочі за посиланням.
Нагадаємо, минулого місяця Microsoft відправила на спокій браузер Internet Explorer, яким колись користувалися майже всі, хто виходив в інтернет.
Як виявилося, не всі були готові до прощання з легендою. Смерть Internet Explorer стала великою ударом по японському бізнесу, де майже половина організацій досі використовувала цей браузер для роботи. Очікується, що пов'язаний з цим хаос триватиме в кращому випадку "кілька місяців".