Застосунок можуть завантажити всі охочі.

Легенда домашнього аудіо Winamp отримала нове життя. Команда розробників випустила нову версію аудіоплеєра через чотири роки після релізу збірки під номером 5.8.

Вона зберегла всі колишні функції й отримала кілька нових, в тому числі сумісність з останньою версією "операційки" від Microsoft - Windows 11.

Також заявлена підтримка Інтернет-радіо, імпорт бібліотеки iTunes, бездротова синхронізація з Winamp для Android, управління з браузера (через спеціальний віджет), новий генератор плейлистів і каталог подкастів.

Крім того, у Winamp 5.9 RC1 поліпшили підтримку Windows 7 і додали підтримку відеокодека VP8.

Застосунок можуть завантажити всі охочі за посиланням.

Нагадаємо, минулого місяця Microsoft відправила на спокій браузер Internet Explorer, яким колись користувалися майже всі, хто виходив в інтернет.

Як виявилося, не всі були готові до прощання з легендою. Смерть Internet Explorer стала великою ударом по японському бізнесу, де майже половина організацій досі використовувала цей браузер для роботи. Очікується, що пов'язаний з цим хаос триватиме в кращому випадку "кілька місяців".

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