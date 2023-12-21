Понад 77 тисяч користувачів у США зіткнулися з проблемами на піку збою.

У четвер, 21 грудня, у роботі соціальної мережі Х (Twitter) Ілона Маска стався глобальний збій, було зафіксовано багато повідомлень про несправність. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що понад 77 тисяч користувачів у США зіткнулися з проблемами на піку збою. Через збій не відображалися публікації ні у стрічці, ні в особистому профілі користувачів. Також повідомлялося про проблеми у роботі застосунку та перебої під час входу через веб-сайт.

Користувачі в Канаді, Великобританії, Франції та інших країнах повідомили про проблеми з доступом як до X, так і до X Pro, раніше відомого як TweetDeck.

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Станом на зараз робота соцмережі відновилася. Причина збою поки не відома.

Проблеми Ілона Маска з Twitter

Після того як Ілон Маск придбав соцмережу Twitter, на платформі погіршилася модерація контенту, що призвело до "вибуху" публікацій, насичених мовою ненависті та дезінформацією. Ситуація стала особливо критичною після подій на Близькому Сході. Через це Єврокомісія надіслала компанії офіційний запит, щоб там пояснили, як соцмережа бореться із незаконним контентом і дезінформацією.

18 грудня стало відомо, що Європейська комісія відкрила провадження щодо поширення токсичного вмісту у соціальній мережі американського мільярдера Ілона Маска Х.