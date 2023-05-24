Користувачам більше не доведеться встановлювати сторонні додатки на зразок мегапопулярного WinRAR для розпакування або стиснення файлів.

Microsoft нарешті зробила те, чого від неї чекали дуже довго: компанія додасть в Windows 11 підтримку RAR-архівів (а також tar, 7-zip і gz) на рівні системи. Сторонній софт для розпакування або стиснення файлів більше не знадобиться.

Як йдеться в блозі Microsoft, нові формати повинні стати доступними в новій робочій версії системи вже на цьому тижні.

Зазначається, що буде й ряд інших поліпшень, пов'язаних з архівуванням. Наприклад, підвищиться продуктивність функцій архівування при стисненні файлів за допомогою внутрішнього інструменту Windows.

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У минулі десятиліття користувачам потрібно було встановлювати сторонні програми для відкриття різних форматів архівів. За замовчуванням у попередніх версіях Windows працювала лише вбудована підтримка архівів формату ZIP.

Час переходити на Windows 11

Напередодні Microsoft оголосила, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

Само собою, на цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на останню Windows 11. Тих, хто буде "сидіти" на старій операційній системі, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Windows 11 з'явилася нова корисна функція, яка допомагає за лічені секунди видалити дефекти або непотрібні об'єкти з фотографії. Вона називається Spot Fix або "Точкове виправлення".

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