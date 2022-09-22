Підтримка "десятки" у всіх редакціях припиниться ще не скоро.

Раніше на цьому тижні Microsoft випустила перше велике оновлення для Windows 11, яка стала загальнодоступною близько року тому. Водночас софтверний гігант підтвердив, що попередня версія ОС буде актуальна ще три роки.

У коментарі PCWorld представник компанії повідомив, що підтримка Windows 10 у всіх редакціях припиниться 14 жовтня 2025 року.

Тут важливо зауважити, що для отримання оновлень до 2025 року необхідно встановити нову версію операційної системи, оскільки більш ранні збірки "десятки" втратять підтримку набагато швидше. Так, наприклад, збірка Windows 10 21H1 перестане отримувати регулярні оновлення вже в грудні цього року.

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А тим часом Windows 11 продовжує нарощувати свою частку серед користувачів. Згідно зі свіжою статистикою сервісу Steam за серпень, "одинадцятка" встановлена на майже 25% комп'ютерах – і ця цифра зростає з кожним місяцем.

Зараз в Microsoft зосереджені на розвитку Windows 11, тому ніяк не покращують Windows 10 і не додають нові можливості, а тільки усувають баги і уразливості, періодично випускаючи латки безпеки.

Тим часом Microsoft готується представити свій перший ігровий ноутбук. Новинка отримає процесори Intel Core 12-го покоління і відеокарти RTX 30-ї серії, а офіційний анонс очікується на спеціальному івенті Surface 12 жовтня.

Раніше УНІАН ділився порадами, які файли та теки можна видалити на диску С, не зламавши при цьому комп'ютер. Ця замітка насамперед стане в пригоді власникам ультрабуків з малим обсягом пам'яті.

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