Поки функція тестова, а звичайні користувачі отримають її з одним з найближчих апдейтів.

Microsoft радикально змінила процес перевстановлення Windows. Замість традиційного підходу, що вимагає завжди мати поблизу завантажувальну флешку, тепер користувачі зможуть виконати процес натисненням однієї кнопки.

Нову функцію помітили в тестовій збірці Windows 11 під номером 25905. Як пише портал Neowin, перезавантаження системи тепер доступна прямо з "Центра оновлення Windows".

Відновлення системи за допомогою "Центра оновлення Windows" дозволить користувачам завантажити останню версію Windows 11 та встановити її поверх поточної системи, зберігаючи всі свої програми, ігри, файли, налаштування тощо.

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Як пишуть журналісти, після переустановлення ОС за допомогою нової функції користувач отримає відносно "чисту" систему з усуненими програмними проблемами і збоями. При цьому власнику ПК не потрібно буде видаляти дані для установки.

Зараз функція доступна тільки в тестовій збірці для розробників. У релізну її додадуть з одним з найближчих апдейтів, ймовірно, це станеться до кінця літа.

Окрім оновленого перевстановлення, з одним з найближчих апдейтів в Windows 11 також з'явиться підтримка RAR-архівів на рівні системи, а перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.

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