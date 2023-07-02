Українські користувачі не поспішають оновлюватися до Windows 11, навіть попри те, що Microsoft більше не буде оновлювати "десятку".

Аналітики з Statcounter опублікували результати оновленого дослідження про ринкову частку різних версій ОС Windows. Свіжа статистика показує, що Windows 11 зовсім не в пошані у користувачів, навіть попри новину про те, що Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10.

Станом на червень 2023 року і через майже два роки зі свого релізу Windows 11 встановлена всього на 23.91% пристроїв, повідомляє Statcounter.

Лідером з великим відривом залишається Windows 10 – її частка становить 71.1%. У звіті говориться, що перехід на Windows 11 з початку 2023 року відбувається вкрай повільними темпами, навіть попри те, що Microsoft остаточно припинила підтримку Windows 7 і 8.1.

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Своєю чергою, Windows 7 встановлена на 3,43 всіх комп'ютерів в світі.

Windows 8.1 займає 0,68% ринку, Windows 8 – 0,37%, а легендарна Windows XP все ще встановлена на 0,35% усіх ПК.

Як видно зі статистики, на Windows 10 і Windows 11 припадає частка в більше ніж 95% від усіх користувачів "вінди".

Що стосується України, то тут ситуація для Windows 11 ще гірша. 78.54% українців все ще "сидять" на Windows 10, тоді як на нову ОС перейшли тільки 12.19% користувачів. Цікаво, що українці також не поспішають прощатися з Windows 7 – вона встановлена на майже 7% комп'ютерів.

При цьому, варто зауважити, що Windows 11 набагато популярніше серед геймерів. Статистика Steam по залізу показує, що "одинадцятка" встановлена на 35% ігрових ПК і ця цифра постійно росте. Водночас, частка "десятки" вперше опустилася нижче 60%.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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