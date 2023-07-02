Деякі говорять про уповільнення SSD вдвічі, інші кажуть, що завантаження ОС та ігор займає набагато більше часу.

Windows 11 вийшла досить суперечливим продуктом. Останнім часом її частка серед користувачів почала активно знижуватися, до того ж юзери постійно стикаються з новими багами і помилками. Найпопулярнішою є зниження швидкості роботи SSD-накопичувачів.

Як передає профільний портал Windows Latest, починаючи з березня 2023 року користувачі, які встановили щомісячні обов'язкові оновлення Windows 11, почали стикатися з погіршенням продуктивності своїх комп'ютерів. Це проявляється в більш тривалому часі завантаження і уповільнення роботи SSD.

При цьому, наголошується, що вплив помилки досить серйозне: деякі повідомляють про різке зниження швидкості SSD з 7000 МБ/з до 3000 МБ/з, а в особливих випадках – до 1000 МБ/с.

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Повідомляється, що комп'ютери можуть працювати повільніше, особливо при виконанні завдань, що вимагають інтенсивного використання SSD, наприклад, копіювання великих файлів з одного місця в інше або запуску великих ігор.

Як зазначають журналісти, якщо після встановлення червневого оновлення Windows 11 KB5027231 ваш твердотіловий накопичувач сповільнився, відкат до попередньої версії усуває цю проблему, відновлюючи швидкість SSD до колишніх 7000 МБ/с.

Нагадаємо, нещодавно Microsoft оголосила, що Windows 10, яка встановлена на більше ніж 70% комп'ютерів, більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

На цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на Windows 11. Раніше Microsoft додала в "одинадцятку" довгоочікувану підтримку RAR-архівів на рівні системи. Простіше кажучи, сторонній софт для розпакування або стиснення файлів більше не знадобиться.

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