Йдеться про мініатюрний пристрій, який при бажанні можна збільшити до звичного розміру.

З'явилася інформація, що Samsung працює над новим інноваційним дизайном для смартфонів. У новому патенті окорейського бренду описано пристрій квадратної форми з висувною панеллю дисплея, повідомляє Gizmochina.

Концепт частково схожий на складані смартфони Samsung серії Galaxy Z Fold, але в ньому основна увага буде приділятися висувному екрану, а не гнучкому. Завдяки цьому, користувач отримує мініатюрний пристрій, який при бажанні можна збільшити до звичного розміру.

У теорії, висувний дисплей може розв'язати найголовніші проблеми, з якими стикаються складані смартфони: заломи, складки та недовговічність самих дисплеїв. Одне з головних завдань інженерів – зробити так, щоб такий дисплей був настільки ж міцним, як у звичайних смартфонів.

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Зображення, створені на основі документа патенту, показують прототип такого смартфона:

Втім, поки складно напевно сказати, коли ми побачимо подібний смартфон на ринку. Як показує практика, від реєстрації патенту до налагодження масового виробництва може пройти пристойний час.

Наприклад, раніше Samsung запатентувала смартфон, що перетворюється в годинник. Домогтися ефекту 2в1 вдалося завдяки гнучкому дисплею девайса, який умовно поділений на чотири частини і може згинатися різними способами.

Motorola теж показували концепт свого смартфона з екраном, що висувається вгору. За задумом, після натискання кнопки на бічній панелі дисплей смартфона збільшується з 5 до 6,5 дюйма у висоту.

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