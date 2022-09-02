За оцінками продавця, його колекція налічує близько 200-300 позицій, які "абсолютно неможливо зараз знайти, навіть маючи кошти".

На торговому майданчику eBay виставили дуже несподіваний слот – він складається з більш ніж 2000 ігрових приставок, які збиралися не один десяток років.

Автором однієї з найповніших колекцій у світі є користувач під ніком Kaori30. Вартість лота – 984 000 євро (близько 36 млн грн).

В описі лота зазначено, що колекція сумарно складається з 2250 консолей, включаючи рідкісні екземпляри, які ніколи не з'являлися у вільному продажу, і які можна було виграти тільки в конкурсах. За оцінками продавця, його колекція налічує близько 200-300 позицій, які "абсолютно неможливо зараз знайти, навіть маючи необхідні кошти".

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Найцікавіше, що продавець не хоче дробити свій лот на більш дрібні – він готовий продати збірник приставок лише цілком і одному колекціонеру, або музею.

Як УНІАН раніше повідомляв, Sony почала продавати нову ревізію PlayStation 5 – вона на 200 г легше версії 2021 року і на 500 грамів легше оригінальної моделі.

Внаслідок чого відбулося зниження ваги, невідомо. Є припущення, що нова ревізія PlayStation 5 тепер працює на 6-нм техпроцесі, проте будь-які підтвердження цього факту поки відсутні.

А тим часом Sony готується до випуску гарнітури віртуальної реальності нового покоління PlayStation VR2. Пристрій з'явиться на полицях магазинів на початку 2023 року.

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