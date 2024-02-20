У нього все ще потужний процесор, велика автономність, а ще на нього досі приходять оновлення з актуальною iOS.

iPhone 13 була випущений ще в 2021 році, проте це не заважає йому залишатися найоптимальнішим смартфоном бренду за співвідношенням "ціна-якість" на початок 2024-го. Про це йдеться у матеріалі видання CNET.

Зі старту продажів базова модель iPhone 13 встигла помітно подешевшати, але для більшості рядових користувачів її потужності (чипсет A15 Bionic з 4 Гбайт ОЗУ) все ще задосить для плавної роботи системи і навіть геймінгу.

Якщо ви роздумуєте про покупку старого айфона, щоб заощадити, то iPhone 13 – найкращий вибір для більшості людей – зауважили фахівці.

Претензій до якості фото теж немає – смартфон обладнано перевіреною 12-мегапіксельною системою камер з матричною стабілізацією зображення і навороченим нічним режимом з Cinematic Mode. Ну і нарешті, все чудово з автономністю – акумулятора на 3240 мАг з легкістю вистачає на повний робочий день.

Ціна на пристрій дуже хороша – на офіційному сайті Apple за новий iPhone 13 просять 599 доларів. За ці гроші покупці отримують смартфон з актуальним дизайном, процесором, продуктивності якого вистачить ще не довго, великою автономністю і гарантією довгих оновлень (ще 3 роки – мінімум).

Чому не iPhone 14? За словами фахівців, по-перше, між ними не так багато відмінностей, по-друге, iPhone 14 коштує дорожче на 100 доларів. Купувати цей смартфон зараз необов'язково – краще відразу взяти iPhone 15.

Нагадаємо, що анонс нових iPhone повинен відбутися у вересні 2024 року. Смартфонам приписують радикально новий дизайн камери, а на корпусі з'явиться ще одна кнопка, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус.

А поки Apple готується до березневої презентації, на якій повинні показати нові ноутбуки та планшети. Якщо вірити чуткам, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але і ціна помітно зросте.

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