Поки доступно за передплатою ChatGPT Pro, але вже найближчим часом вона з'явиться у передплатників Plus.

Чат-бот ChatGPT оновили до мовної моделі GPT-4.5. Команда OpenAI стверджу', що це їхня найбільша та найобізнаніша модель, з якою "ви почуваєтесь так, ніби розмовляєте з уважною людиною".

Порівняно з GPT-4o? нова модель утричі краще працює з фактами і майже втричі рідше "галюцинує", тобто вигадує факти. Крім того, нейромережа помітно креативніша, а якщо попросити, вона може відповідати грубо.

При цьому в OpenAI підкреслюють, що GPT-4.5 – не найпотужніша модель у їхньому асортименті. Новинка може іноді працювати гірше за o1 або o3-mini і більше підходить для написання текстів, програмування, розв'язання практичних завдань. GPT-4.5 також підтримує Canvas і пошук.

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Разом з цим GPT-4.5 – не "думаюча" і не "гібридна" модель. В асортименті OpenAI цю парадигму представляють o1 і o3-mini.

Поки що GPT-4.5 доступна тільки в Pro-підписці за $200, але наступного тижня доступ до неї отримають підписники ChatGPT Plus і Team (20 доларів на місяць).

Далі в планах у OpenAI випуск GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція у світі ШІ. Вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її неможливо відрізнити від людини.

Також повідомляється, що творці ChatGPT розробляють ШІ-девайс, якій одного разу замінить смартфон. У його створенні бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

Напередодні Ілон Маск представив третю версію чат-бота – Grok 3, назвавши її "найрозумнішим штучним інтелектом на Землі". Рання версія нової моделі перевершує ChatGPT, DeepSeek та інші рішення від конкурентів у всіх ключових тестах, включно з математикою, наукою та програмуванням.

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