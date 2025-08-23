Google зробила новітній ШІ для створення відео безкоштовним для всіх: як спробувати

Усі користувачі Gemini без платних підписок можуть протягом вихідних погратися з Veo 3.

Корпорація Google раптово відкрила безкоштовний доступ до своєї новітньої та найпотужнішої "нейронки" Veo 3. Будь-хто охочий може створити реалістичні кліпи з озвученням, але тільки в ці вихідні, пише Android Police.

Це стосується всіх користувачів Google Gemini, навіть у яких немає платної підписки. До цього нейромережа була доступна підписникам тарифного плану Google AI Ultra за $250/місяць. Пізніше Google відкрила обмежений доступ до моделі користувачам дешевшого тарифу AI Pro за $20/місяць.

До понеділка, 25 серпня, 07:00 за Києвом, користувачі можуть погратися з проривною нейронкою і створити три відео (з одного акаунта).

Відео дня

Як створити відео у Veo 3:

Пропозиція доступна в застосунку Gemini (Android і iOS), але найпростіше отримати доступ через його веб-версію.

Перейдіть на сайт чат-бота.

У селекторі режимів внизу виберіть опцію "Відео".

Введіть опис бажаного відео, за необхідності прикріпіть приклад із фото. Детально вкажіть персонажів, їхні дії, стиль, а також репліки – Veo 3 згенерує і звук.

Надішліть запит і дочекайтеся завершення генерації. Процес займає кілька хвилин, підсумковий ролик триває близько 8 секунд.

Veo 3 вміє генерувати реалістичні відео тривалістю до 8 секунд з роздільною здатністю 720p. Головна особливість цієї нейромоделі – синхронізована озвучка, яка відтворює фрази з природним акцентом різними мовами.

Google навчала модель на мільйонах роликів з YouTube, що забезпечує високу якість і правдоподібність руху в згенерованих кліпах. Користувачі вже нагенерували багато прикладів і більшість з них ви навряд чи відрізните від реальних.

Раніше цього місяця нейромережа Grok 4 від компанії Ілона Маска стала безкоштовною для всіх. Кажуть, що ця модель думає "на рівні вченого", відповідає швидше за ChatGPT, а також може передбачати різні спортивні події.

Google першою з технологічних компаній розкрила, скільки води і світла йде на один запит до ШІ. Хоча незалежні дослідники переконані, що все не так просто і компанія видає некоректну інформацію.

Вас також можуть зацікавити новини: