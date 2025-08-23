Google зробила новітній ШІ для створення відео безкоштовним для всіх: як спробувати

Корпорація Google раптово відкрила безкоштовний доступ до своєї новітньої та найпотужнішої "нейронки" Veo 3. Будь-хто охочий може створити реалістичні кліпи з озвученням, але тільки в ці вихідні, пише Android Police.
Це стосується всіх користувачів Google Gemini, навіть у яких немає платної підписки. До цього нейромережа була доступна підписникам тарифного плану Google AI Ultra за $250/місяць. Пізніше Google відкрила обмежений доступ до моделі користувачам дешевшого тарифу AI Pro за $20/місяць.
До понеділка, 25 серпня, 07:00 за Києвом, користувачі можуть погратися з проривною нейронкою і створити три відео (з одного акаунта).
Як створити відео у Veo 3:
Пропозиція доступна в застосунку Gemini (Android і iOS), але найпростіше отримати доступ через його веб-версію.
- Перейдіть на сайт чат-бота.
- У селекторі режимів внизу виберіть опцію "Відео".
- Введіть опис бажаного відео, за необхідності прикріпіть приклад із фото. Детально вкажіть персонажів, їхні дії, стиль, а також репліки – Veo 3 згенерує і звук.
- Надішліть запит і дочекайтеся завершення генерації. Процес займає кілька хвилин, підсумковий ролик триває близько 8 секунд.
Veo 3 вміє генерувати реалістичні відео тривалістю до 8 секунд з роздільною здатністю 720p. Головна особливість цієї нейромоделі – синхронізована озвучка, яка відтворює фрази з природним акцентом різними мовами.
Google навчала модель на мільйонах роликів з YouTube, що забезпечує високу якість і правдоподібність руху в згенерованих кліпах. Користувачі вже нагенерували багато прикладів і більшість з них ви навряд чи відрізните від реальних.
Раніше цього місяця нейромережа Grok 4 від компанії Ілона Маска стала безкоштовною для всіх. Кажуть, що ця модель думає "на рівні вченого", відповідає швидше за ChatGPT, а також може передбачати різні спортивні події.
Google першою з технологічних компаній розкрила, скільки води і світла йде на один запит до ШІ. Хоча незалежні дослідники переконані, що все не так просто і компанія видає некоректну інформацію.