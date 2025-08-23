До цього жоден технологічний гігант, який працює над ШІ, не розкривав таких відомостей.

Google першою з технологічних компаній розкрила детальні дані про енерговитрати свого пошукового помічника на базі ШІ - Gemini, на тлі дедалі більших дискусій про вплив штучного інтелекту на екологію.

З розрахунків Google випливає, що в середньому один запит до Gemini вимагає 0,24 ват-години енергії і 0,26 мілілітра води (приблизно п'ять крапель). Це відповідає одній секунді роботи мікрохвильовки, кажуть у компанії.

За останні 12 місяців ефективність системи помітно зросла: середній енергетичний слід запиту скоротився в 33 рази, а вуглецевий – у 44 рази, притому, що якість відповідей ШІ стала вищою.

Незалежний дослідник, доцент Каліфорнійського університету Шаолей Рен, зазначає, що все не так просто і компанія видає некоректну інформацію. У своїх розрахунках Google вказує тільки воду, залучену в системах охолодження дата-центрів. Але основна її частина йде зовсім не туди: колосальні обсяги води потрібні для вироблення електроенергії, що живить ці центри.

З власних підрахунків експерта випливає, що Google витрачає на обробку одного запиту не 0,26, а 50 мілілітрів води. І це тільки для текстових запитів: під час генерації відео та фото витрати виявляються ще більшими.

Технологічні гіганти традиційно вкрай неохоче розкривають, скільки саме енергії йде на обробку одного запиту. До публікації Google лише керівник OpenAI Сем Альтман давав оцінки: у червні він писав, що середній запит ChatGPT споживає "близько 0,34 ват-години".

