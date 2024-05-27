Відтоді як на сцену вийшли віртуальні помічники на основі ШІ, скептицизм щодо втрати роботи тільки зріс.

Нещодавно компанія OpenAI випустила мовну модель GPT-4o, яка ще трохи наблизила штучний інтелект до людини. Невдовзі в інтернеті "завірусився" список, у якому чат-бота попросили перерахувати професії, які він зможе замінити.

Загалом вийшло дві таблиці: перша таблиця представляє, чому нейромережа краща за людей і з якою ймовірністю замінить кожну з професій. Друга представляє професії, які GPT-4o не здатна змагатися з людиною, принаймні поки що.

З'ясувалося, що з імовірністю в 95% GPT-4o зможе замінити "фахівця з введення даних", оскільки ШІ "швидший, точніший, невтомний і може працювати без перерв 24/7", на відміну від людини. Також під загрозою заміни перебувають люди, зайняті в телемаркетингу, службі підтримки, копірайтингу, рерайтингу, коректорській роботі та інших рутинних професіях.

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Водночас чат-бот, як він сам стверджує, безсилий у таких галузях, як "креативний директор". Причина – відсутність унікальних творчих здібностей, далекоглядності та вміння надихати команди. Також нейромережа не може замінити психотерапевта, хірурга, вчителя, актора і пожежника.

Загалом людям, зайнятим у прикладних професіях, поки що можна нічого не побоюватися, оскільки унікальні вміння і навички, а також необхідність працювати руками не під силу ШІ.

Відтоді, як на сцену вийшли чат-боти з ШІ, зокрема ChatGPT, Copilot і Google Gemini, скептицизм щодо втрати роботи тільки зріс. І ці побоювання не зовсім безпідставні. За останні шість місяців технологічні компанії скоротили тисячі робочих місць, оскільки вони приділяють більше уваги ШІ. Деякі з найбільших IT-компаній, включно з Meta, Google, Apple і Amazon, уже звільнили тисячі співробітників.

За даними порталу Layoff.fyi, який відстежує звільнення у світовій технологічній галузі, тільки за першу половину 302 технологічні компанії звільнили близько 89 105 співробітників.

Нагадаємо, до кінця 2024 року очікується запуск ChatGPT-5, який обіцяє революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що не відрізнятиметься від людини.

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