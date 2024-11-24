Денис Пономаренко

Вона має стати розвитком концепту 1970-х, але цього разу справу хочуть довести до кінця.

Японська компанія Science Co. Ltd, яка спеціалізується на виробництві душових систем,обіцяє представити у 2025 році "розумну пральну машинку для людей", яка сама митиме людину з усіх боків.

За словами виробника, процес "прання" триватиме близько 15 хвилин, а для повного релаксу капсула покаже розслаблюючі відео і відрегулює температуру під пульс та інші показники організму.

Цікаво, що проєкт натхненний так і не запущеним у виробництво концептом Panasonic 1970-х, але, окрім ідеї, вони мають мало спільного. Так, нову машинку оснастять цілим розсипом датчиків для відстежування стану людини, а також функціями на базі ШІ, щоб контролювати комфорт і зручність користувача. Загалом, гаджет майбутнього, не інакше.

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Пристрій, що отримав назву Mirai Ningen Sentakuki, буде встановлено в павільйоні охорони здоров'я Осаки, де його можуть випробувати всі охочі.

Наразі проєкт готовий на 75%. Розробник поки не розкриває ціну машинки, але планує випустити її версію для домашнього використання наступного року.

До кінця року стартап OpenAI планує запустити нову велику мовну модель Orion. За очікуваннями розробників, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Тобто спілкування з таким ШІ нагадуватиме спілкування з живою людиною.

Як розповідав УНІАН, в Україні запустили безкоштовні курси для вивчення штучного інтелекту. Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців.

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