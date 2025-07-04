Розробник навіть запропонував варіанти промтів, але швидко видалив пост через критику.

Метт Тернбулл, виконавчий продюсер Xbox Game Studios Publishing, викликав хвилю критики, запропонувавши всім, кого звільнили з Microsoft на початку липня, пошукати допомоги у штучного інтелекту.

4 липня в мережі звернули увагу на повідомлення, яке Тернбулл залишив у своєму LinkedIn-профілі. Він запропонував варіанти промптів, які можна використовувати в ШІ чат-ботах на кшталт ChatGPT або Copilot для пошуків нової роботи та інших способів подолання кризи.

Попри, ймовірно, щире бажання Тернбулла підтримати колишніх колег, користувачі мережі розкритикували продюсера за нетактовність. Усе тому, що, за чутками, Microsoft намагається щосили замінити якомога більше робочих місць ШІ, агентам, щоб компенсувати витрати на їхній розвиток. У підсумку за кілька годин Тернбулл видалив свій пост.

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"Він дійсно думав, що цей пост буде гарною ідеєю. Можливо, це не найкраща ідея – радити людям, які втратили роботу, звернутися за підтримкою до технологій, які фактично прийшли їм на заміну", – Брендон Шеффілд, Necrosoft Games.

"Боже мій, чувак, ну ти хоч навчися аналізувати [загальний] настрій", – Ерік Сміт, продюсер Zenimax Online;

"Упевнений, що ви намагалися допомогти, але що за маячня? Одного разу ви найняли цих людей. Принаймні, проявіть до них повагу, на яку вони заслужили, і зрозумійте, що вони самі здатні написати резюме", – Пол Мерфі, геймдизайнер.

Нагадаємо, на початку липня Microsoft оголосила про найбільшу хвилю звільнень за останні два роки, внаслідок якої компанія звільнила понад 9 тисяч співробітників у різних підрозділах, включно з Xbox Game Studios.

Також стало відомо про скасування деяких ігор, наприклад, шпигунського екшену Perfect Dark і амбітної Everwild від ветеранів із Rare. Крім того, було закрито неанонсовану MMORPG від розробників The Elder Scrolls Online.

Тим часом не виключено, що наступний Xbox може стати останньою консоллю від Microsoft. Інвестиції компанії в консолі більше не виправдовують себе, каже відомий ігровий інсайдер Том Хендерсон.

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