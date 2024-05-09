Фірмових стікерів не було в комплекті Vision Pro, а тепер немає і з новими планшетами.

Після презентації нових iPad користувачі почали вивчати специфікації та ціни новинок у магазині Apple. І виявилося, що нові планшети позбулися кількох важливих особливостей.

По-перше, нові iPad Pro і iPad Air поставлятимуться без слота для SIM. Таким чином, власникам свіжих моделей доведеться задовольнятися інтернетом через Wi-Fi або підключати eSIm. По-друге, компанія прибрала блок живлення з комплекту в Європі, залишивши тільки кабель USB-C.

Разом з тим Apple поховала свою легендарну фішку, класти в комплект наклейки з яблучком. Перші стікери з'явилися ще 1977 року – їх можна було отримати під час купівлі комп'ютера Apple II. Як і у випадку з відмовою від блоку зарядки в комплекті, уся справа в екології: компанія прагне позбутися пластику в пакуванні.

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Ймовірно, те ж саме станеться з майбутніми Айфонами. Mac і AirPods. При цьому самі стікери Apple поки що виробляє і планує видавати їх у магазині App Store на прохання клієнта, щоправда, лише по одній штуці.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила два планшети. За словами Тіма Кука, це "найбільший день для iPad з дня його появи".

iPad Air тепер доступний у двох розмірах – 11 і 13 дюймів: обидва на чипі M2, зі 128 ГБ у базі і все ще з IPS-матрицею. iPad Pro отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і корпус завтовшки всього 5.1 мм.

До кінця 2024 року в Apple ще вийдуть телефони iPhone 16, про які вже практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

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