На фото показані кабелі в пяти кольорах. Ймовірно, в таких кольорах вийдуть і смартфони.

Як відомо, серія iPhone 15 відмовиться від роз'єму Lightning на користь USB-C. Виявляється, смартфони будуть відрізнятися від попередників не тільки роз'ємом, але й комплектними проводами для зарядки. Вони стануть яскравіше і міцніше.

Відразу кілька джерел опублікувало фотографії зарядних кабелів, які, як повідомляється, стануть частиною комплекту для серії iPhone 15. І там відразу кілька нововведень:

Вони плетені;

Вони будуть в різних кольорах;

Вони з Type-C з обох сторін;

Вони довші нинішніх в 1.5 рази, тобто тепер по півтора метра кожен.

Судячи з усього, Apple буде класти в коробки USB-C такого ж забарвлення, що і смартфон.

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Плетені кабелі – річ не нова для Apple. Наприклад, такими кабелями живлення комплектуються HomePod і Apple Magic Mouse.

Заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень нових айфонів. Водночас повинна збільшитися потужність зарядки (до 35 Вт). Для порівняння, у iPhone 14 Pro швидкість зарядки обмежена 27 Вт, у більш дешевих iPhone 14 – до 20 Вт.

Також є інформація, що Apple обмежить швидкість роботи "нерідних" зарядок USB-C в iPhone 15. Втім, в ЄС вже пригрозила компанії забороною на продаж смартфонів в Європі за реалізацію подібної ідеї.

Вже підтверджено, що Apple представить лінійку iPhone 15 та інші "яблучні" гаджети 12 чи 13 вересня. А в продаж вони надійдуть 22 числа.

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