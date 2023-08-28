Показово, що для цього навіть не довелося збільшувати місткість акумулятора.

Складний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5, який має найкращий екран на ринку, також назвали "революціонером автономності" серед собі подібних. Показово, що для цього навіть не довелося збільшувати місткість акумулятора.

Як говориться в матеріалі 9to5Google, смартфони зі складними дисплеями завжди були сповнені як інноваціями, так і компромісами. Наприклад, що стосується батареї. Однак Samsung зробила справжній прорив з лінійкою складних пристроїв п'ятого покоління.

На папері Galaxy Z Fold 5 майже не відрізняється від Z Fold 4. Він має той самий акумулятор на 4400 мАг, однакові розміри та роздільну здатність екрана та лише трохи кращий процесор Snapdragon 8 Gen 2. Але на практиці автономність пристрою збільшилася на 30-40%.

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За словами оглядачів, така автономність акумулятора – це результат оптимізації і поліпшень в технологіях складного дисплея. Так, в результаті тестування, Galaxy Z Fold 5 показував залишкові 40-50% заряду в кінці дня середньостатистичного використання.

"Galaxy Z Fold 5 є доказом того, що ми стали ще на крок ближче до складаних пристроїв, яким більше не потрібно йти на компроміс в ключових областях", – підсумовують в 9to5Google.

Нагадаємо, що Samsung Galaxy Z Fold5 оснащений двома дисплеями – 7.6 дюйма всередині і 6,2 дюйма зовні. В обох випадках використовується матриця Dynamic AMOLED 2x з частотою оновлення 120 Гц.

У США за нього просять від $1799 доларів (близько 66 000 грн). Для прикладу, рівно стільки ж коштує Pixel Fold – найтонший складаний смартфон від Google.

Раніше стало відомо про плани Samsung вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Очікується, що першим таку камеру отримає Galaxy S25 Ultra.

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