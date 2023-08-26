Новинка на 1 бал обійшла колишнього лідера Google Pixel Fold і на три бали – iPhone 14 Pro Max.

Наприкінці липня виробник Samsung випустив лінійку складаних пристроїв п'ятого покоління. Як з'ясувалося, новинкам є чим похвалитися: за підсумками серії тестів DxOMark екран Galaxy Z Fold5 отримав найвищу оцінку і посів першу сходинку відповідного рейтингу.

Galaxy Z Fold5 набрав 152 бали, випередивши всіх конкурентів, включаючи Google Pixel Fold, колишнього лідера рейтингу. Показово, що попередник в особі Z Fold4 свого часу отримав 133 бали, тобто поліпшення досить суттєве.

Експерти DxOMark високо оцінили в Samsung Galaxy Z Fold5 точність передачі кольору та якісну роботу автояскравості, простоту використання незалежно від умов освітлення, а також плавну роботу екрана.

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Є і кілька мінусів, але, враховуючи місце в рейтингу, вони незначні. Так, часом відчувається дефіцит яскравості при тривалому використанні на вулиці і буває страждає плавність при перегляді інтернет-сторінок.

Нагадаємо, що Samsung Galaxy Z Fold5 оснащений двома дисплеями – 7.6 дюйма всередині і 6,2 дюйма зовні. В обох випадках використовується матриця Dynamic AMOLED 2Х з частотою оновлення 120 Гц.

У США за нього просять від $1799 доларів (близько 66 000 грн). Для прикладу, рівно стільки ж коштує Google Pixel Fold, який має другий найкращий екран на ринку.

Раніше стало відомо про плани Samsung вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Очікується, що першим таку камеру отримає Galaxy S25 Ultra.

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