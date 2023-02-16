Нагорода виконана у вигляді таблички з логотипом Apple посередині.

YouTube-блогер з ніком DongleBookPro опублікував відео з демонстрацією нової нагороди Apple для співробітників за вислугу років. Зокрема, її вручають тим, хто пропрацював у компанії 10 років.

Нагорода виконана з алюмінієвого сплаву у вигляді таблички з логотипом Apple посередині. За дизайном вона нагадує "кнопки" YouTube, які дарують ютуберам по досягненню певної кількості підписників.

Окрім нагороди в комплекті вітальна записка, підписана гендиректором Тімом Куком, який прийшов на зміну Джобсу після його смерті, а також полірувальна тканина, щоб яблуко завжди виблискувало.

Вітаємо з досягненням цього знаменного моменту. Робота, яку ви зробили, проблеми, з якими ви зіткнулися, і виклики, які ви прийняли – все це робить глибокий і довгостроковий внесок у місію Apple змінити світ на краще. Від імені всіх в Apple дякую за все, що ви приносите в нашу спільну подорож – зміст листа.

За словами блогерів, є версії цієї нагороди й до 20-річного, і до 30-річного ювілею. Вони відрізняються вигравіюваною цифрою на правій грані.

Раніше УНІАН розповідав, що Apple розробляє новий гаджет, який замінить людям смартфони й ноутбуки. Йдеться про окуляри доповненої реальності, які можна буде носити, не знімаючи, весь день. Однак до такого гаджета компанії все ще далеко – спочатку вони повинні закінчити створення XR/AR-гарнітури та привернути увагу цільової аудиторії.

А тим часом компанія готується до весняної презентації нових продуктів. На ній очікується анонс 15-дюймового MacBook Air на M2 і, можливо, Reality Pro – так, скоріш за все, буде називатися амбітна гарнітура змішаної реальності від Apple.

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