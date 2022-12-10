Попри надпопулярність Windows, система до останнього не мала вбудованої функції запису скрінкастів.

В Windows 11 нарешті з'явилася вбудована функція запису екрана – нова фіча стала частиною стандартного застосунку Snipping Tool ("Ножиці").

Можна захопити як весь екран цілком, так і виділити необхідну область, яку необхідно записати на відео, вручну, а також швидко включити запис комбінацією клавіш Win + Shift + S, говориться у блозі Microsoft.

Зараз оновлені "Ножиці" тестуються в попередній збірці 11.2211.35.0 для Windows 11. У релізну версію їх додадуть після вилову та усунення багів на початку 2023 року.

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Нагадаємо, що не так давно в "Диспетчері завдань" Windows 11 також нарешті з'явився рядок пошуку – працює він як за назвою програм, так і за ідентифікатором процесу, якщо кількість активних завдань обчислюється десятками.

Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11

Реліз Windows 11 відбувся більше як рік тому. Ті, хто перейшов на нову систему кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій як і раніше не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.

Пару місяців тому для Windows 11 вийшло перше велике оновлення з переробленим "Диспетчером завдань" і можливістю перетягувати ярлики та файли на панель завдань.

Втім, оновлення виявилося досить проблемним. Користувачі скаржаттся на "синій екран смерті" і зависання в іграх після установки апдейта, також є проблеми з роботою принтерів. Пізніше Microsoft підтвердила, що свіже оновлення Windows 11 дійсно уповільнює комп'ютери.

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