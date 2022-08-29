До першої осінньої презентації Apple залишилося трохи більше ніж тиждень.

Наступного тижня, 7 вересня, Apple покаже три нових моделі Apple Watch, у тому числі абсолютно нові Apple Watch Pro. Їх також називають "захищеними" та призначеними для любителів екстремальних видів спорту.

Джерела повідомляють що новітні Apple Watch Pro отримають збільшений плоский дисплей – 47 мм. Для порівняння, "звичайні" Apple Watch Series 7 пропонуються у версіях на 41 і 45 мм.

Більший розмір корпусу, своєю чергою, призведе до збільшення дисплея – інсайдери згадують 1,99-дюйма, що значно більше 1,77-дюймового в 45-мм версії Watch Series 7.

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Також повідомляється, що флагманські Apple Watch підтримуватимуть супутниковий зв'язок, завдяки чому користувачі зможуть відправляти короткі повідомлення супутниковими мережами навіть без підключення до мережі мобільного оператора.

До першої осінньої презентації Apple залишається трохи більше ніж тиждень, тому нові витоки, як і спростування про майбутній анонс, неминучі. За інформації Bloomberg, Pro-модель Apple Watch стане одним з найцікавіших продуктів Apple в цьому році.

Нагадаємо, цієї осені в Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде у наступну середу, 7 вересня. Друга – імовірно, в кінці жовтня. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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