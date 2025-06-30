Опцію вже можуть протестувати власники Google Pixel 6 і новіше, які оновилися до Android 16 на початку червня.

Google додала в ОС Android 16 функцію захисту від підроблених стільникових мереж. Така хакерська атака, що змушує смартфон здійснити підключення до небезпечної мережі, може використовуватися як спецслужбами, так і зловмисниками, повідомляє Android Authority.

Як відомо, смартфони за замовчуванням вибирають мережу з найсильнішим сигналом, чим і користуються ініціатори атак. Так звані вишки-шпигуни імітують роботу справжніх базових станцій, але використовуються для стеження і можуть викрадати особисті дані.

У матеріалі йдеться про те, що атакуючі можуть як збирати й аналізувати різні дані, включно з інформацією про IMEI, так і в низці випадків примусово перемикати пристрій на застарілі та вразливі протоколи зв'язку на кшталт 2G. Відомі випадки, як за допомогою таких методів вдавалося отримати доступ до дзвінків і SMS.

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Google вже робила кроки в цьому напрямку: в Android 12 з'явилася можливість відключати 2G, а в Android 14 – захист від небезпечних підключень. Водночас Android 16 повідомлятиме користувача під час переходу між захищеними та незахищеними мережами.

Опцію вже можуть протестувати власники Google Pixel, які отримали оновлення до Android 16 на початку червня. Опція доступна в налаштуваннях SIM-карти смартфона. Повідомлення про підключення до незашифрованої мережі можна активувати в розділі "Безпека та конфіденційність".

Журналісти зібрали максимально точний список смартфонів і планшетів, які оновляться до Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи прийде на ваш девайс нова операційна система, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд.

Тим часом УНІАН розповідав про 5 нових крутих функцій, заради яких варто оновитися на Android 16.

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