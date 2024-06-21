Разом із круним оновленням відеоредактора Final Cut Pro з'явився додаток-компаньйон Final Cut Camera для iPhone.

Компанія Apple випустила велике оновлення Final Cut Pro для своїх планшетів і комп'ютерів, на яке всі чекали ще навесні. Про це пише MacRumors.

Користувачам iPad і Mac стали доступні оновлення Final Cut Pro 2 і Final Cut Pro 10.8 відповідно. Додаток адаптували для свіжих iPad Pro M4: рендеринг відбувається до 2 разів швидше, а потоків підтримується до 4 разів більше, ніж на М1. Також додали підтримку Apple Pencil Pro.

Крім того, у додатку з'явився новий режим Live Multicam – він дає змогу знімати до чотирьох різних ракурсів однієї сцени за допомогою під'єднаних iPhone і iPad. Щоб ця функція працювала, Apple створила застосунок-компаньйон Final Cut Camera, який захоплює відео з кожного пристрою і передає його в Final Cut Pro.

Final Cut Camera описується як "абсолютно новий додаток для захоплення відео", призначений для професіоналів. Користувачі отримують повний контроль з ручними налаштуваннями: регулювання експозиції, фокусної відстані, балансу білого, ISO, роздільної здатності, частоти тощо. При цьому в Final Cut Pro буде доступний попередній результат, після чого відео замінюється файлами з повною роздільною здатністю для подальшого монтажу.

Серед інших нововведень – 12 передвстановлень кольорокорекції, 8 основних текстових заголовків, 20 саундтреків і нові динамічні фони. Додаток працює на iPhone з iOS не нижче 17.4. Завантажити Final Cut Camera можна в App Store або за посиланням.

Раніше Apple оголосила переможців традиційної премії Apple Design Award 2024. Це 14 застосунків та ігор, які оцінені експертами компанії за їхню інноваційність, дизайн і технічні досягнення.

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