Торвальдс раніше неодноразово критикував Windows.

Білл Гейтс і Лінус Торвальдс, творці двох найпопулярніших операційних систем Windows і Linux, нарешті зустрілися особисто.

Це сталося на вечері, організованій технічним директором Microsoft Azure Марком Руссіновичем, фото із заходу опублікували на LinkedIn. На ньому Гейтс і Торвальдс позують разом із ветераном Microsoft Девідом Катлером.

За словами Руссиновича, зустріч пройшла в дружній обстановці. Незважаючи на те, що обидва перебувають в індустрії понад півстоліття, раніше вони ніколи не з'являлися разом, принаймні публічно.

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Гейтс від самого початку робив ставку на комерціалізацію софту, побудувавши бізнес-модель на ліцензуванні та контролі над екосистемою. Торвальдс же десятиліттями просуває принципи open source і ставить у центр розробників, а не корпорації.

Він не раз критикував Microsoft і Windows, зокрема, за нестабільність і закритість. Один із його найвідоміших коментарів:

"Microsoft не лиходії, вони просто роблять жахливі операційні системи. ПК як кондиціонер - стає марним, коли відкриваєш вікна".

І хоча в них різний погляд на те, яким має бути софт, формального конфлікту між ними ніколи не було.

Раніше ми розповідали, що Гейтс звинуватив Маска у "вбивстві" дітей у бідних країнах і навів приклад. Ілон Маск і його команда показали разючу некомпетентність, що коштувала надто дорого дітям в одній з африканських країн.

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