З'явився список смартфонів Xiaomi і Redmi, у яких скоро припиниться підтримка

Після завершення циклу офіційної підтримки такі пристрої продовжать працювати, але будуть позбавлені нових функцій і патчів безпеки.

Xiaomi опублікувала список смартфонів, які наступними отримають статус EOL (End of Life) і перестануть отримувати оновлення системи - це стосується і патчів безпеки.

Здебільшого, життєвий цикл перерахованих смартфонів завершується на Android 15, при цьому моделі встигли оновитися до HyperOS першої або другої версії. Графік припинення підтримки пристроїв виглядає так:

початок 2026 року – бюджетний Redmi 12C;

– бюджетний Redmi 12C; березень 2026 року – Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G;

– Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G; жовтень 2026 року – Xiaomi 12T і Xiaomi 12T Pro.

Смартфони продовжать нормально функціонувати, але Xiaomi пропонує перейти на більш свіжі моделі, де здійснюється підтримка і оновленнями ОС, і патчами безпеки.

Зазначається, що пристрої, які перестали отримувати регулярні патчі безпеки, більше за інших вразливі до кіберзагроз і витоку особистих даних. Крім того, з часом їхні користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями в роботі популярних додатків.

Тим часом Xiaomi продовжує розгортання стабільної версії HyperOS 3 в усьому світі. Новий призначений для користувача інтерфейс заснований на Android 16/15 і містить більше ніж сотню поліпшень, включно з аналогом Dynamic Island.

Також наприкінці грудня компанія випустила несподіване оновлення HyperOS для Xiaomi Mi 11 - через більш ніж рік після завершення циклу оновлень.

