Історичний момент: Instagram випустив офіційний додаток для iPad

Додаток уже доступний в App Store для пристроїв з iPadOS 15.1 і новіше.

Через 15 років платформа Instagram отримала повноцінний додаток для iPad. До цього власники планшетів Apple могли запускати соцмережу тільки в масштабі iPhone-версії з великими чорними полями по краях.

Нову версію оптимізовано під великий екран, вона підтримує Stories, Reels, а також дає змогу одночасно переглядати повідомлення та сповіщення, ідеться в блозі Instagram.

У застосунку з'явилася вкладка Following із трьома режимами відображення – всі дописи, контент від друзів і хронологічна стрічка. Коментарі до роликів тепер розкриваються без зупинки відтворення, а в розділі повідомлень одночасно видно список чатів і саме вікно листування, як на комп'ютерах.

Версія Instagram 396 вже доступна для встановлення в App Store на всіх планшетах Apple з підтримкою iPadOS 15.1 і новіше. Надалі оновлений інтерфейс стане доступний і на планшетах Android.

Нагадаємо, раніше цього року WhatsApp випустив офіційний застосунок для iPad, на який чекали 15 років. Попри статус найпопулярнішого месенджера у світі, у WhatsApp досі не було нативного застосунку для планшетів Apple.

Тим часом Instagram представив одну з найбільш довгоочікуваних функцій у користувачів – можливість змінювати порядок постів у профілі.

