Система клонує оригінальний голос і синхронізує рухи губ у відео з новою звуковою доріжкою.

Компанія Meta оголосила про запуск нового інструменту перекладу на основі штучного інтелекту для творців контенту в Instagram і Facebook.

Нова можливість дасть змогу авторам розширювати аудиторію, перекладаючи свої відеоролики іншими мовами зі збереженням голосу та інтонації, заявили в компанії.

Функція спочатку доступна для двостороннього перекладу між англійською та іспанською мовами і активується через перемикач "Переклад голосу за допомогою Meta AI" (Translate voices with Meta AI) в меню публікації. Переклад передбачає можливість синхронізації губ і клонування голосу, що робить озвучку природнішою.

Після публікації перекладені ролики автоматично відображатимуться користувачам їхньою "бажаною мовою", а на відео з'явиться позначка, яка вказує, що переклад виконано за допомогою Meta AI Translation.

ШІ-переклад доступний безкоштовно для всіх авторів Instagram. У Facebook функцією можуть користуватися блогери з аудиторією від 1000 підписників. Додатково їм стане доступна статистика переглядів за мовами.

