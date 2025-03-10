iOS 19 розширить деякі наявні функції Apple Intelligence, але повністю нових не планується.

Марк Гурман, журналіст Bloomberg, опублікував новий інсайдерський звіт, присвячений iOS 19, що виходить цієї осені. Судячи з усього, це буде доволі мінорний апдейт, особливо для власників старих моделей iPhone.

За словами журналіста, в iOS 19 не з'явиться нових ШІ-функцій – Apple буде допрацьовувати те, що є, і випускати те, що обіцяла перед релізом iOS 18. Зокрема, пакет Apple Intelligence буде інтегрований у більшу кількість власних додатків.

"Погана новина в тому, що Apple навряд чи представить передові нові ШІ-функції на майбутній WWDC. Натомість, найімовірніше, вона викладе плани щодо впровадження наявних можливостей у більшу кількість застосунків", – пише Гурман.

Відео дня

Згідно зі звітом Гурмана, Apple сильно відстає від свого графіка і все переносить, зокрема й "розумнішу" Siri, яку тепер варто чекати тільки до релізу iOS 19-20. З цієї причини наразі у Apple фактично немає ресурсів і часу на нові функції – компанія буде допрацьовувати функціонал iOS 18.

Раніше вже повідомлялося, що всі iPhone з підтримкою iOS 18 оновляться до iOS 19, однак можливості Apple Intelligence продовжать отримувати тільки власники iPhone 15 Pro і новіше. Нещодавно представлений iPhone 16е якраз таки обзавівся чипом A18 під ШІ-можливості Apple Intelligence.

Раніше Google анонсувала достроковий реліз Android 16 – не восени, а влітку, можливо, вже в червні. Більш ранній випуск дасть змогу унеможливити ситуацію з Pixel 9, які надійшли в продаж із торішньою версією ОС.

А тим часом користувачі Samsung все ще чекають на публічний реліз One UI 7 на базі Android 15. Якщо раніше передбачалося, що запуск нової ОС відбудеться наприкінці січня разом із Galaxy S25, то останні витоки стверджують, що це може статися тільки у квітні.

Вас також можуть зацікавити новини: