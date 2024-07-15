Серед перших One UI 6.1.1 має отримати нове покоління Galaxy Z Fold і Galaxy Z Flip.

Наступне велике оновлення Samsung One UI версії 6.1.1 принесе цілу низку нових функцій і поліпшень з використанням технологій ШІ. Реліз прошивки очікується до кінця місяця, але ось отримають її несподівано мало пристроїв Galaxy.

Оновлення One UI 6.1.1 буде доступно для цих пристроїв Samsung:

Лінійка Galaxy S22;

Лінійка Galaxy S23;

Лінійка Galaxy S24;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S9.

Як видно, у списку зовсім немає смартфонів серії "A" і "М", як і флагманів минулих років на кшталт Galaxy S21 чи S20. Зазначається, що One UI версії 6.1 додасть не тільки нові функції ШІ, а й помітні поліпшення камери.

Відео дня

Нагадаємо, Samsung представила One UI 6.1 з функціями Galaxy AI ще в січні. Пізніше її почали отримувати старіші девайси компанії, включно з флагманами 2021 року. Сьогодні таких набралося вже понад 20. Смартфон, використовуючи ШІ, напише замість вас текст і скоротить листи, допоможе в опрацюванні фоток або перекладе мову співрозмовника.

У Samsung раніше підтвердили, що ШІ-функції в їхніх девайсах стануть платними з 2026 року. Тим самим шляхом піде і Apple, яка незабаром збирається запроваджувати нову підписку на розширені функції ШІ.

Минулого тижня Samsung провела велику презентацію, на якій представила свої нові складні смартфони, годинник, навушники, а також розкрила докладні характеристики і вартість свого першого розумного кільця. Galaxy Ring – натільний гаджет, з яким смарт-годинники і фітнес-трекери можуть відійти в минуле.

Наступна крупна презентація відбудеться у Xiaomi. В асортименті компанії з'явиться смартфон у форм-факторі "розкладачки" і найпотужніший Android-телефон на ринку.

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