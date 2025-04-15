Пристрої вимагатимуть від користувачів ввести свій PIN-код після трьох днів бездіяльності.

Розробники Android почали впровадження нової функції безпеки, яка змусить пристрій перезавантажитися, якщо ви не розблокували його протягом трьох днів поспіль. Після перезавантаження від користувача буде потрібно ввести пароль.

Як зазначає 9to5Google, ця зміна торкнеться смартфонів і планшетів на Android, проте не торкнеться смарт-годинників і телевізорів. Нововведення стане частиною прийдешнього оновлення Google Play Services 25.14, яке вийде найближчими тижнями.

Функція перезавантаження – не плутати зі скиданням пристрою, який повертає його до заводських налаштувань – переводить смартфони та планшети в стан "до першого розблокування" (BFU), при якому дані краще зашифровані й до них складніше отримати доступ, оскільки необхідно ввести PIN-код пристрою.

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Аналогічна функція "Inactivity Reboot" вже реалізована в iOS 18.1, але на iPhone автоматичне перезавантаження відбувається через чотири дні без розблокування.

Наразі невідомо, які версії Android отримають підтримку цієї функції та чи будуть пристрої повідомляти користувачів про те, чому відбулося автоматичне перезавантаження. Google не розкриває всіх деталей реалізації.

З часом кожен власник смартфона стикається з тим, що його гаджет починає працювати з перебоями. Він може пригальмовувати, зависати, а часом просто поводитися дивно. Найчастіше перезавантаження – перше, що радять зробити при виявленні будь-яких проблем зі смартфоном.

Раніше в Google підтвердили, що повноцінний реліз Android 16 заплановано на червень, а не вересень, як зазвичай. А поки що встановити бета-версію Android 16 можуть як власники Pixel, так і деяких Xiaomi, OnePlus та інших брендів.

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