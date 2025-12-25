Компанія Xiaomi продовжує розгортання стабільної версії HyperOS 3 по всьому світу. Новий призначений для користувача інтерфейс заснований на останніх версіях Android і приносить понад сотню змін і поліпшень у дизайні та функціональності.
Згідно з даними, виявленими на HyperOSUpdates, до кінця 2026 року апдейт отримають ще 25 пристроїв. До списку увійшли смартфони та планшети основного бренду, а також моделі Redmi і Poco.
Ось які пристрої зможуть оновитися:
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi 13T Pro;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K60;
- Poco F5 Pro;
- Redmi 15;
- Poco C75;
- Poco F6;
- Poco X6 Neo;
- Poco Pad M1;
- Poco M6 Pro 4G;
- Poco M7 4G;
- Poco M7 Pro 5G;
- Redmi 15 4G;
- Redmi Note 15;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad 2 Pro;
- Redmi Pad 2;
- Redmi A4;
- Redmi Pad SE 4G;
- Redmi Note 13 Pro+;
- Redmi Note 13 Pro 4G;
- Poco M7 5G;
- Redmi 14C / Redmi A3 Pro.
Варто зазначити, що не всі пристрої отримають однакову версію Android. Зокрема, Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro і Redmi K60 Pro оновляться до HyperOS 3 на базі торішньої Android 15.
У Xiaomi називають HyperOS 3 найшвидшою і найрозумнішою OC. Великі зміни торкнулися дизайну робочого столу та екрана блокування. Ще в системі з'явився Super Island – аналог Dynamic Island на iPhone.
Раніше в мережі з'явився список пристроїв Xiaomi, які перестануть отримувати оновлення у 2026 році. Наприклад, для Xiaomi 12, Redmi Note 12 та інших популярних моделей настає кінець епохи.