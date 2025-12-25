25 пристроїв Xiaomi отримають оновлення HyperOS 3 до 2026 року / фото XiaomiTime

Компанія Xiaomi продовжує розгортання стабільної версії HyperOS 3 по всьому світу. Новий призначений для користувача інтерфейс заснований на останніх версіях Android і приносить понад сотню змін і поліпшень у дизайні та функціональності.

Згідно з даними, виявленими на HyperOSUpdates, до кінця 2026 року апдейт отримають ще 25 пристроїв. До списку увійшли смартфони та планшети основного бренду, а також моделі Redmi і Poco.

Ось які пристрої зможуть оновитися:

  • Xiaomi Pad 6 Max 14;
  • Xiaomi Pad 6 Pro;
  • Xiaomi 13T Pro;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi K60;
  • Poco F5 Pro;
  • Redmi 15;
  • Poco C75;
  • Poco F6;
  • Poco X6 Neo;
  • Poco Pad M1;
  • Poco M6 Pro 4G;
  • Poco M7 4G;
  • Poco M7 Pro 5G;
  • Redmi 15 4G;
  • Redmi Note 15;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad 2 Pro;
  • Redmi Pad 2;
  • Redmi A4;
  • Redmi Pad SE 4G;
  • Redmi Note 13 Pro+;
  • Redmi Note 13 Pro 4G;
  • Poco M7 5G;
  • Redmi 14C / Redmi A3 Pro.

Варто зазначити, що не всі пристрої отримають однакову версію Android. Зокрема, Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro і Redmi K60 Pro оновляться до HyperOS 3 на базі торішньої Android 15.

У Xiaomi називають HyperOS 3 найшвидшою і найрозумнішою OC. Великі зміни торкнулися дизайну робочого столу та екрана блокування. Ще в системі з'явився Super Island – аналог Dynamic Island на iPhone.

Раніше в мережі з'явився список пристроїв Xiaomi, які перестануть отримувати оновлення у 2026 році. Наприклад, для Xiaomi 12, Redmi Note 12 та інших популярних моделей настає кінець епохи.

