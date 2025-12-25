Новий користувальницький інтерфейс заснований на Android 16 чи 15 та містить понад сотню змін і поліпшень.

Компанія Xiaomi продовжує розгортання стабільної версії HyperOS 3 по всьому світу. Новий призначений для користувача інтерфейс заснований на останніх версіях Android і приносить понад сотню змін і поліпшень у дизайні та функціональності.

Згідно з даними, виявленими на HyperOSUpdates, до кінця 2026 року апдейт отримають ще 25 пристроїв. До списку увійшли смартфони та планшети основного бренду, а також моделі Redmi і Poco.

Ось які пристрої зможуть оновитися:

Xiaomi Pad 6 Max 14;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi 13T Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi K60;

Poco F5 Pro;

Redmi 15;

Poco C75;

Poco F6;

Poco X6 Neo;

Poco Pad M1;

Poco M6 Pro 4G;

Poco M7 4G;

Poco M7 Pro 5G;

Redmi 15 4G;

Redmi Note 15;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad 2 Pro;

Redmi Pad 2;

Redmi A4;

Redmi Pad SE 4G;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi Note 13 Pro 4G;

Poco M7 5G;

Redmi 14C / Redmi A3 Pro.

Варто зазначити, що не всі пристрої отримають однакову версію Android. Зокрема, Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro і Redmi K60 Pro оновляться до HyperOS 3 на базі торішньої Android 15.

У Xiaomi називають HyperOS 3 найшвидшою і найрозумнішою OC. Великі зміни торкнулися дизайну робочого столу та екрана блокування. Ще в системі з'явився Super Island – аналог Dynamic Island на iPhone.

Раніше в мережі з'явився список пристроїв Xiaomi, які перестануть отримувати оновлення у 2026 році. Наприклад, для Xiaomi 12, Redmi Note 12 та інших популярних моделей настає кінець епохи.

