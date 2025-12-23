Актуальне оновлення HyperOS отримав флагманський Xiaomi Mi 11, випущений 2020 року.

Отримання програмних оновлень після закінчення терміну підтримки для смартфонів зустрічається досить рідко. Але Xiaomi Mi 11 став винятком: пристрій несподівано почав отримувати оновлення HyperOS через більш ніж рік після завершення циклу оновлень.

На це звернув увагу портал GizmoChina. Нова версія прошивки має номер OS2.0.6.0.UKBCNXM і заснована на Android 14. На цю мить апдейт поширюється в китайському регіоні.

Згідно зі списком змін, свіже оновлення спрямоване на усунення окремих програмних збоїв, а також на підвищення загальної стабільності роботи системи.

Нових функцій або візуальних поліпшень прошивка не приносить, оскільки подібні оновлення в основному спрямовані на виправлення помилок, багів або критичних проблем.

Xiaomi Mi 11 був офіційно представлений у грудні 2020 року. На момент виходу це був один із найпотужніших пристроїв завдяки флагманському процесору Snapdragon 888 та новомодним функціям, як-от AMOLED-дисплей WQHD+ із частотою 120 Гц і 108-МП камері.

У 2026 році велика кількість смартфонів Xiaomi, випущених у 2022-2023 роках, досягнуть кінця свого життєвого циклу і більше не отримуватимуть ніяких оновлень. Подивіться, чи є серед них ваш.

Нагадаємо, цього тижня Xiaomi "завалить" цілою низкою новинок. Серед них – флагманський Xiaomi 17 Ultra, "середняк" з батареєю 9000 мАг і смарт-годинник, який зможе працювати без прив'язки до смартфона.

