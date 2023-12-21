Найбільше терміналів Starlink з початку повномасштабної війни Україна отримала від Польщі.

Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала додаткові 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі для зв’язку на прифронтових територіях, лікарнях та школах. Як повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram, також термінали Starlink отримають українські об’єкти критичної інфраструктури.

"Сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч "Старлінків", які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами", - зазначив Федоров.

За його словами, Польща передала Україні найбільше терміналів — загалом 19,5 тисяч.

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Starlink в Україні – що відомо

Ілон Маск нібито наказав відключити Starlink, щоб зірвати українську атаку на Крим. Як відомо, на початку повномасштабної війни компанія SpaceX надала доступ Україні до супутникового зв'язку Starlink. Перші термінали були активовані 26 лютого 2022 року.

У вересні 2023 року вибухнув гучний скандал стосовно зриву спецоперації українських спецслужб у Криму Ілоном Маском в минулому році. За даними біографа Маска, коли українські надводні дрони мали атакувати російський флот у Криму, Маск ніби навмисно вимкнув супутниковий зв’язок над півостровом. Він побоювався, що атака може призвести до різкої ескалації.

Сам Маск згодом озвучив нову версію, чому вимкнув Starlink біля Криму. Він зазначив, що Starlink ніколи не працював над територією півострову.

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