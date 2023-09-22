Штати хочуть допомогти з забезпеченням ЗСУ супутниковим зв'язком.

У Міністерстві оборони США оголосили, що уклали контракт із компанією мільярдера Ілона Маска Starlink, щоб допомогти Збройним силам України.

"З міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не зможемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або деталі роботи цих послуг", — повідомив на брифінгу представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, головною метою контракту є забезпечення українських військових необхідною інфраструктурою супутникового зв'язку.

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Starlink та війна в Україні

Як відомо, майже з перших днів війни SpaceX надала Україні доступ до супутникового зв'язку Starlink. Перші термінали були активовані 26 лютого.

Нещодавно виник гучний скандал, оскільки Волтер Айзексон у новій біографії Маска написав, що минулого року той таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот. Дії Маска нібито були продиктовані страхом розв'язання ядерної війни. Пізніше Ілон Маск уточнив, що відхилив екстрений запит України на активацію Starlink у Севастополі.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що ситуація була не зовсім такою, як про це писали ЗМІ.

"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку... Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття. Це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", – сказав Буданов.

14 вересня стало відомо, що Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США.

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