Ніяке додаткове обладнання при цьому йому не потрібне.

Starlink, проект компанії Маска SpaceX, який за допомогою супутників надає доступ до інтернету, повідомив про важливе досягнення. Тепер він працює на звичайних смартфонах, без необхідності докуповувати спеціальне обладнання.

"Це повідомлення відправлено через супутник SpaceX Direct to Cell", – написала SpaceX у Twitter (X). Для цього використовувався стандартний смартфон, тільки під'єднаний він був не до мережі наземного мобільного оператора, а до супутника Starlink.

Фундамент для цього досягнення було закладено наприкінці 2023 року, коли SpaceX отримала ліцензію на тестування зв'язку Starlink зі смартфонами. А в січні 2024 року компанія вивела на орбіту супутники Starlink, серед яких були апарати з підтримкою технології Direct to Cell (DTC).

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Вона дає змогу телефонам виходити в інтернет, отримувати текстові повідомлення та голосові виклики в будь-якому місці, навіть там, де не ловить зв'язок. Ніяке додаткове обладнання при цьому йому не потрібне.

Але перш ніж SpaceX зможе зробити послугу доступною для всіх користувачів, компанія спочатку має отримати дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США. На першому етапі це буде тільки обмін SMS, а наступного року додасться підтримка голосового супутникового спілкування.

Раніше Маск показав, на що здатні людиноподібні роботи Tesla. Якщо ще кілька років тому андроїд не міг пересуватися і взаємодіяти без участі людини, то тепер він відчутно розумніший і спритніший – його навчили самостійно сортувати предмети і навіть займатися йогою.

Водночас соцмережа X (колишній Twitter), яку Маск купив восени 2022 року, може збанкрутувати у 2024 році, говорять аналітики Financial Times. Згадується, що через антисемітські скандали та розпалювання ненависті й дезінформації низка компаній припинили купувати рекламу на платформі.

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