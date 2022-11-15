Презентація смартфона очікується в травні 2023 року на конференції Google I/O.

Після численних чуток і витоків в мережі опублікували якісні зображення складного смартфона Google Pixel Fold – з дизайном у стилі Pixel 7 та досить великим зовнішнім екраном.

Рендери на основі витоків підготував інсайдер Джон Проссер, який першим злив в мережу зображення Pixel Watch задовго до анонсу. Вони підтверджують, що новинка Google буде більше схожа на Oppo Find N, ніж на моделі Galaxy Fold від Samsung.

Повідомляється, що діагональ внутрішнього дисплея складе 7,1–7,6 дюйма зі співвідношенням сторін 7:8. Усередині дисплей будуть супроводжувати досить товсті рамки – в них ховається камера на 9,5 Мп. Зовнішній екран також отримає сенсор на 9,5 Мп, але в отворі посеред панелі. Сканер відбитків пальців буде вбудований в бічну кнопку живлення.

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На задній панелі пристрою, як в останніх флагманах Pixel, розміститься потрійна камера з виступаючим блоком.

Презентація смартфона очікується в травні 2023 року на конференції Google I/O, а коштувати він буде в районі $1799 (близько 66 000 грн).

Чутки про випуск складного смартфона Google ходять як мінімум з 2020 року. Інші виробники вже випустили свої складні смартфони, і вони мають деякий попит на ринку.

Минулого місяця в продаж надійшли нові флагманські смартфони Google Pixel 7 і 7 Pro. Ціна за базову модель стартує з 599 доларів, а "прошка" обійдеться користувачам в 899 доларів

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