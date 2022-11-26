Apple продовжує продавати свої смартфони без адаптера в комплекті, попри вимоги місцевої влади.

У Бразилії почали конфісковувати iPhone з роздрібних магазинів. Все через те, Apple ігнорує вимоги влади про те, що в країні необхідно продавати смартфони з комплектним зарядним адаптером.

Раніше місцева влада оштрафувала Apple на $19 млн і зобов'язала комплектувати смартфони адаптерами, але компанія так цього не зробила, тому Міністерство юстиції Бразилії вирішило запустити операцію "Розрядка", в рамках якої у рітейлерів конфіскували сотні пристроїв.

Купертинівці на ситуацію вже відреагували, звернувшись до уряду з проханням дозволити продажі iPhone до закінчення судових розглядів. Компанія має намір оскаржити рішення про заборону. Суддя також стоїть на стороні Apple і вважає, що Міністерство юстиції "зловживає своїми повноваженнями".

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Як відомо, з виходом iPhone 12 Apple перестала класти в комплект зі смартфонами зарядні пристрої, заодно прибравши їх і з більш ранніх моделей. Причина – скоротити викиди вуглекислого газу. Однак влада Бразилії впевнена, що компанія лише "прикривається турботою про природу", щоб нав'язувати споживачам обов'язкову покупку зарядних пристроїв.

До слова, деякі виробники смартфонів на Android, включаючи лідера ринку Samsung, наслідували приклад Apple і теж поступово відмовляються від адаптерів зарядки та навушників в комплектах своїх смартфонів.

ЄС змусив Apple відмовитися від Lightning-зарядки

Раніше Apple офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони перейдуть із Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

За словами віце-президента з маркетингу Грега Джосвіака, керівництво Apple від цього не в захваті, але іншого виходу немає – потрібно дотримуватися прийнятого Євросоюзом законопроєкту про уніфікацію зарядних портів в електронних пристроях.

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