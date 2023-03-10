Йдеться про переміщення всієї панелі завдань на нове місце без сторонніх утиліт.

Нова ОС Windows 11 отримала чимало відмінностей від свого попередника, але не всі вони були позитивно сприйняті користувачами. Однією з таких особливостей є нерухома панель завдань, яка розташована на нижній частині екрана.

Проте, за чутками, незабаром ця проблема може бути вирішена, оскільки відповідні зміни були внесені у тестову версію Windows 11 (збірка 25309) для розробників. Опублікована інсайдером анімація демонструє можливість переміщення панелі завдань – як стверджує джерело, тепер це робиться без правок реєстру та інших маніпуляцій.

Варто відзначити, що в поточному вигляді відображення інтерфейсу "зламано" – сама панель переміщена в верхню частину екрана, тоді як вікна додатків і пошуку все ще відображаються внизу. Швидше за все, це нововведення все ще знаходиться на стадії тестування і буде доопрацьовано в майбутньому. Однак, Microsoft раніше вже заявляла про труднощі, пов'язані з реалізацією цієї функції.

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На цей момент, єдиним робочим способом кастомізації панелі завдань залишаються сторонні утиліти, проте їх використання може привести до нестабільності системи в деяких випадках.

Що ще нового в свіжому оновленні Windows 11

Наприкінці лютого Microsoft представила перше в 2023 році оновлення для Windows 11. Основна нова фішка – оновлену пошукову систему Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing.

З інших корисних нововведень варто виділити вбудовану функцію запису екрана – нова фіча стала частиною стандартного додатка Snipping Tool ("Ножиці"). Попри надпопулярність Windows, система до останнього не мала вбудованої функції запису скрінкастів.

Раніше УНІАН розповідав про спосіб встановити Windows 11 на старий пристрій, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Йдеться про полегшену версію ОС під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.

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