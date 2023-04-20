Поки обидві функції знаходяться в статусі "бети" та з'являться у релізній збірці ближче до літа.

Як відомо, "Панель завдань" в Windows 11 зазнала серйозних змін – фактично, вона була перебудована з нуля. Через це в новій ОС весь цей час були відсутні деякі класичні функції, які Microsoft повернула на прохання користувачів з останнім апдейтом.

Обидва прийдешні нововведення належать до угруповання додатків на панелі завдань, пише профільний портал Windows Latest. Вони з'явилися у свіжій Dev-версії Windows 11 під номером 25346.

Перша функція дозволяє включити відображення назв програм, а не тільки їх значків. Це допоможе користувачеві краще орієнтуватися в списку згорнутих вікон і уникати плутанини з дрібними іконками, які можуть виглядати однаково, особливо на невеликих екранах.

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Друге нововведення пов'язане з першим – воно дозволяє не приховувати ці назви навіть в тому випадку, якщо значків на панелі завдання занадто багато. До видалення ця функція була доступна в меню налаштування "Групувати кнопки на панелі завдань".

Згадані нововведення повинні з'явитися в стабільній версії Windows 11 з виходом апдейта Windows 11 Moment 3. Очікується, що це станеться в травні-червні.

З найближчим апдейтом в Windows 11 також зміниться режим роботи кнопки Print Screen, який був стандартним протягом 30 років. Тепер її натискання викликає новий додаток "Ножиці" (Snipping Tool), замість того, щоб автоматично скріншотити весь екран.

А ще днями вийшла унікальна версія Windows 11, яку можна легко запустити без установки на диск. При цьому працює вона навіть на несумісних ПК, оскільки перевірки наявності TPM 2.0 тут немає.

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