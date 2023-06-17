Пізніше ця заборона може торкнутися й смартфонів з планшетами.

Євросоюз продовжує посилювати свої вимоги до виробників електроніки. Слідом за обов'язковою наявністю роз'єму USB-C у смартфонах та інших гаджетах, парламент ЄС прийняв нові правила, що пропонують заборонити продаж ноутбуків без знімних акумуляторів.

Чиновники хочуть, щоб у майбутньому у користувачів не було ніяких труднощів із заміною батарей в своїх портативних комп'ютерах, повідомляє видання ComputerBase.

Щоправда, спочатку нові вимоги повинні затвердити, і, якщо це трапиться, то пройде 3,5 року, перш ніж виробникам доведеться їх дотримуватися.

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Зазначається, що багато виробників сьогодні випускають такі моделі ноутбуків з незнімними акумуляторами. Переважно це тонкі ультрабуки, в яких замінити батарею звичайному користувачеві без звернення в сервісний центр практично неможливо.

Витяг з нової директиви ЄС щодо акумуляторів передбачає, що "правильні" акумулятори для ноутбуків повинні мати підвищену довговічність. Наприклад, вони повинні зберігати не менше 83% місткості після 500 циклів зарядки і не менше 80% після 1000 циклів.

До слова, нинішня пропозиція стосується лише ноутбуків, але в майбутньому ці правила можуть бути поширені як на смартфони, так і на планшети.

ЄС зобов'язав Apple дозволити установку додатків зі сторонніх магазинів

З виходом iOS 17 у вересні Apple планує дозволити установку додатків на iPhone зі сторонніх магазинів – у відповідь на закон Євросоюзу про цифрові ринки і цифрові послуги. Але працювати це буде тільки в країнах ЄС.

Нагадаємо, закон ЄС вимагає, що Apple, Google та інші технологічні корпорації повинні дозволити використання на своїх платформах сторонніх магазинів додатків і платіжних систем. Також всі компанії зобов'язані надати користувачам можливість видаляти встановлені додатки.

Зараз Apple розробляє варіанти роботи такого механізму: в тому числі механізм проти обходу блокувань. Таким чином, користувач з США або України не зможе встановити в налаштуваннях iPhone європейський регіон, щоб качати додатки зі сторонніх джерел.

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