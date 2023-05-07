Днямим у мобільному додатку магазину Google Play з'явився новий рекламний слот. Досить натиснути на пошуковий рядок в заголовку інтерфейсу – і користувачів зустріне "рекламна рекомендація".
Ця зміна є частиною квітневого оновлення служб Google Play, пише видання 9to5google. Воно поширюється поступово, а тому реклама може з'явитися у всіх користувачів не відразу.
Зазначається, що якщо раніше після натискання на пошуковий рядок відображався список з чотирьох останніх запитів, збережених в історії, то тепер над ними Google дає посилання на "рекомендований додаток" або "рекламну рекомендацію". При цьому рекламний блок не позначається спеціальним значком "Ad".
Додамо, раніше стало відомо про збільшення кількості реклами в App Store. Її почали розміщувати в розділі "Сьогодні" на головній сторінці і в описі додатків. Однак там рекламні пропозиції виділені синім кольором, щоб вони відрізнялися від звичайних рекомендацій.
Google і Samsung виправлять дратівливу особливість Android
Нещодавно Google оголосила, що з випуском Android 14 цієї осені має намір виправити особливість своєї ОС, пов'язану з роботою додатків у фоновому режимі, що дратувала як розробників, так і звичайних користувачів. Samsung першою підтримала ініціативу і реалізує її в наступному великому оновленні One UI для пристроїв Galaxy.
До речі, разом з апдейтом Android 14 в Android-смартфонах нарешті з'явиться можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Також в ОС впровадять супутниковий зв'язок і функцію повідомлення LED-спалахом – прямо як на iPhone.