"Рекламні рекомендації" в Google Play запрацювали в усьому світі, в тому числі в Україні.

Днямим у мобільному додатку магазину Google Play з'явився новий рекламний слот. Досить натиснути на пошуковий рядок в заголовку інтерфейсу – і користувачів зустріне "рекламна рекомендація".

Ця зміна є частиною квітневого оновлення служб Google Play, пише видання 9to5google. Воно поширюється поступово, а тому реклама може з'явитися у всіх користувачів не відразу.

Зазначається, що якщо раніше після натискання на пошуковий рядок відображався список з чотирьох останніх запитів, збережених в історії, то тепер над ними Google дає посилання на "рекомендований додаток" або "рекламну рекомендацію". При цьому рекламний блок не позначається спеціальним значком "Ad".

Відео дня

Додамо, раніше стало відомо про збільшення кількості реклами в App Store. Її почали розміщувати в розділі "Сьогодні" на головній сторінці і в описі додатків. Однак там рекламні пропозиції виділені синім кольором, щоб вони відрізнялися від звичайних рекомендацій.

Google і Samsung виправлять дратівливу особливість Android

Нещодавно Google оголосила, що з випуском Android 14 цієї осені має намір виправити особливість своєї ОС, пов'язану з роботою додатків у фоновому режимі, що дратувала як розробників, так і звичайних користувачів. Samsung першою підтримала ініціативу і реалізує її в наступному великому оновленні One UI для пристроїв Galaxy.

До речі, разом з апдейтом Android 14 в Android-смартфонах нарешті з'явиться можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Також в ОС впровадять супутниковий зв'язок і функцію повідомлення LED-спалахом – прямо як на iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: