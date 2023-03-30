За словами джерела, в преміальних iPhone 15 з'явиться нова настроювана кнопка замість перемикача звукових режимів

Свіжі інсайди вказують на суттєві зміни у дизайні iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. Так, преміальні смартфони від Apple вперше отримають настроювану кнопку, як у розумних годинниках Apple Watch Ultra.

Як повідомляє MacRumors з посиланням на свої джерела, кнопка "Дія" замінить класичний перемикач режимів звуку, який був присутній в кожній моделі iPhone з 2007 року.

Зазначається, що нова настроювана кнопка дасть швидкий доступ до різних функцій на вибір власника смартфона, замість звичного перемикача звукових режимів.

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За словами джерела, серед можливостей для "Дії" згадуються запуск камери, створення скріншота або відеозапис екрана, а також ліхтарик, розпізнавання музики поруч зі смартфоном і активація режиму економії енергії. Більшістю цих функцій вже можна керувати за допомогою Back Tap – постукування по задній панелі, яка вперше з'явилася в iOS 14.

Чутки про зміну конструкції фізичних кнопок в лінійці iPhone 15 ходять з минулого року. Минулого тижня у мережі з'явилися CAD-рендери з демонстрацією єдиної гойдалки регулювання гучності та окремої кнопки на місці перемикача.

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

Говорячи про відмінності між звичайними й Pro-моделями, відомо, що iPhone 15 Pro і Pro Max отримають більш швидкий процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і, за чутками, вони позбудуться фізичних кнопок. За словами джерела, iPhone 15 Pro і 15 Pro Max стануть найдорожчими смартфонами за всю історію Apple.

Раніше кілька джерел розповіли, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що цю модель представлять тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.

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